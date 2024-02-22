شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تنعى الدكتور هانى الناظر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الطبيب هانى الناظر الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.
وقالت النقابة فى بيان رسمى:" إن البشرية فقدت رجلا رسخ لاجمل معانى الإنسانية ومبادئ الأمانة والشرف عبر ممارسة مهنته كطبيب لم يتأخر يوما عن تلبية أى نداء..ويتقدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بخالص العزاء لأسرة الطبيب الراحل آملا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان".
نقابة الموسيقيين
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