شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تنعى الدكتور هانى الناظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الطبيب هانى الناظر الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.