ماجدة الرومي تغازل السعودية في أغنيتها الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة ماجدة الرومي أغنيتها الجديدة بعنوان "قمر تاني" كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان عبد الرب إدريس وإشراف عام عوض الرومي.



الأغنية تغازل فيها ماجدة السعودية حيث تقول بين كلماتها :

"السما الليلة صحو .. والنسايم عذبه

وأنا ونخيل العلا ..والقمر صحبه

سوالفنا ظلال ونور .. على صخر الجبل منثور

قصص حبٍ مضى وسطور .. ابكتبها في وجداني

حبيبي الليلة إنساني".

وكانت ماجدة قد غنت الأغنية ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" على مسرح مرايا الشهر الماضي، وقالت:"هذه الاغنية قُدّمت خصيصاً للعلا، الّتي أحبّها وتستحق منا وقفة تقدير لأنها استقبلتنا بالأحضان، أشكر إدارة حفلات العلا الّتي رشّحت اسمي لأقدّم هذه الأغنية، ونحن نعتبر أنفسنا في بيتنا، وأتمنّى أن ينال هذا العمل إستحسان الجميع وأن تصل الأغنية إلى قلوبكم".