بفيديو مع المعجبين.. محمد رمضان يحتفل بإطلاق سراحه من المحكمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو كشف من خلاله احتشاد الجمهور حول سيارته ومحاولتهم التقاط الصور معه، وذلك أثناء خروجه من محكمة جنايات جنوب الجيزة بعد إخلاء سبيله وحجز الجلسة لنظر المعارضة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الشهيرة، في 6 آذار (مارس) المقبل.

وظهر رمضان وسط حشد كبير من الجمهور، وعلّق على الفيديو قائلاً: “أذكى معجب في مصر… سابلي تليفونه علشان يعرف يكلّمني عليه”.

وكانت محكمة جنح جنوب الجيزة، قد قررت إخلاء سبيل محمد رمضان وحجز الجلسة لنظر المعارضة التي تقدّم بها محاميه على حكم حبسه سنة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الشهيرة، وحدّدت المحكمة يوم 6 آذار (مارس) المقبل للنطق بالحكم.

وكان مصدر قضائي قد أكد لـ”لها” في تصريح سابق أن محمد رمضان معرّض للحبس إذا لم يحضر المحاكمة ويدخل قفص الاتّهام خلال النظر في الدعوى، مؤكداً أن عدم حضور رمضان المحاكمة سيدفع المحكمة لتأييد قرار حبسه عاماً ليصبح بذلك الحكم نهائياً .