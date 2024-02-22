ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم التركي كرم بورسين عن انه لا يشاهد الأعمال التلفزيونية، قائلا في تصريح جديد له: "لا اتابع المسلسلات التلفازية ولا علاقة لي بها ، بصراحة لا احبها ، امي فقط تتابع و تخبرني".
على صعيد آخر، كانت كشفت الصحافة التركية ان كرم بورسين على علاقة عاطفية بزميلته في مسلسل "ماذا لو أحببتك كثيرا" حفصة نور صانجاك توتان، اذ انهما يلتقيان بشكل سري، وذلك بناء على طلب كرم بورسين، لكن هذا الخبر اشاعة ايضا، ويعتبر البعض ان كرم هو من يسرب هذه الإشاعات عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر كرم بورسين: "لا اتابع المسلسلات التلفزيونية ولا احبها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.