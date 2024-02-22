كرم بورسين: "لا اتابع المسلسلات التلفزيونية ولا احبها"

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم التركي كرم بورسين عن انه لا يشاهد الأعمال التلفزيونية، قائلا في تصريح جديد له: "لا اتابع المسلسلات التلفازية ولا علاقة لي بها ، بصراحة لا احبها ، امي فقط تتابع و تخبرني".



على صعيد آخر، كانت كشفت الصحافة التركية ان كرم بورسين على علاقة عاطفية بزميلته في مسلسل "ماذا لو أحببتك كثيرا" حفصة نور صانجاك توتان، اذ انهما يلتقيان بشكل سري، وذلك بناء على طلب كرم بورسين، لكن هذا الخبر اشاعة ايضا، ويعتبر البعض ان كرم هو من يسرب هذه الإشاعات عنه.