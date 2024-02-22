مي عز الدين تكشف سبب قلة تفاعلها على السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي عز الدين عن السبب وراء قلة ظهورها على السوشيال ميديا مثل باقي النجوم، وبسؤالها عن السبب، قالت مي عز الدين في تصريحات لبرنامج عرب وود : “إن السوشيال ميديا أحياناً تعمل على إيصال الطاقة السلبية، الأمر الذي لا تحب السقوط فيه، وأي شيء يجلب الطاقة السلبية بحاول أبتعد عنه”.

وكانت مي عز الدين قدمت مسرحية “زواج اصطناعي” من بطولتها، وتعَد تلك هي المسرحية الأولى في مسيرتها، وتدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك في بطولتها: بيومي فؤاد، إيمان السيد ومحمد أنور.

وعن حفل ليالي سعودية مصرية، الذي تم بعد التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية، قالت مي عز الدين: “الليلة كانت حلوة جداً ومنظمة بشكل كبير، كل حاجة فيها كانت كويسة جداً وجميلة جداً”.

وبسؤالها عن تجربة المسرح وعرضها الذي قدمته ضمن موسم الرياض الذي يحمل اسم “زواج اصطناعي”، قالت: “إن التجربة كانت جيدة جداً”، وأضافت: “المسرح جميل جداً للأسف اتأخرت في الخطوة دي.. حبيت المسرح، التجربة كانت عظيمة جداً”.

وكانت مي عز الدين شاركت في موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل “سوق الكانتو”، والذي دارت أحداثه في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب، الذي يجسده أمير كرارة، تتحول حياته رأساً على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.