جينا أورتيغا تشوق متابعيها لدورها في فيلم الرعب "بيتلجوس 2"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الأميركية جينا أورتيغا عن دورها المرتقب في فيلم الرعب الكوميدي "بيتلجوس2".

وقالت جينا لصحيفة "هوليوودر ريبورتر" أنها ستجسّد في الفيلم دور ابنة شخصية ليديا ديتز التي جسّدتها الممثلة الأميركية وينونا رايدر، والتي تعتبر إحدى الشخصيات الأساسية في الفيلم الأصلي الذي عرض عام 1988.

وقالت بطلة مسلسل "وينزداي Wednesday" أنها لا تستطيع الكشف عن تفاصيل أخرى عن الفيلم كي لا تحرق الأحداث، وأشارت فقط إلى اسم شخصيتها في الفيلم وهو "إستريد".

ووعدت جينا متابعيها بفيلم مشوق يشكل امتداداً للجزء الأول، وسيتناول علاقة مجنونة بين شخصيات غريبة، خاصة بين إستريد ووالدتها، وذلك من منظور صراع الأجيال ومحاولة المراهقة التمرّد على والديها والتمتع بالاستقلالية.

وفيلم "بيتلجوس2" من نص وسيناريو وإخراج الأميركي تيم بورتون، وكان الجزء الأول منه قد تناول قصة لجوء عائلة من الأشباح إلى شبح شرير يدعى "بيتلجوس" لتخويف أسرة من البشر سكنت حديثاً في المنزل الذي تعيش فيه أسرة من الأشباح.

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