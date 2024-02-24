مخرج شهير يهاجم فيلم باربي: "عالم باربي اشبه بالجحيم للرجال"

ميرنا وليد - بيروت - عبّر المخرج فيرنر هيرزوغ عن عدم اعجابه بفيلم "باربي"، قائلا في تصريح له: "شاهدت فقط أول 30 دقيقة من فلم "Barbie" وتركت القاعة كنت أريد التقيؤ، عالم باربي اشبه بالجحيم للرجال".



وأحدث هذا العمل ضجة كبيرة بين الجمهور، اذ في المقابل أشاد نقاد عالميون بالفيلم، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكي للغاية"، اذ تصل مدته إلى 114 دقيقة، وقامت بـ بطولته النجمة العالمية مارغو روبي في دور باربي، والنجم العالمي ريان غوسلينغ في دور كين، وقد حقق ايرادات كبيرة.