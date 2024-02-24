هبة الحسين بفستان الزفاف..عل عادت لـ عايض يوسف؟-بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الإجتماعي بين المتابعين بسبب صورة للممثلة السعودية هبة الحسين بفستان الزفاف، فاعتبر البعض انها عادت للفنان السعودي عايض يوسف، فيما اعتبر آخرون انها جلسة تصوير عادية، اما عايض فـ لم يعلّق على ذلك بعد.
على صعيد آخر كانت قد نشرت هبة الحسين مؤخرا عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو لها، وهي تشرب الشاي وتسمع أغنية "أصالحها" للفنان المصري عمرو دياب، وظهرت وكأنها لديها النية بالعودة الى زوجها الفنان السعودي عايض يوسف، الأمر الذي شكل جدلا كبيرا.
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