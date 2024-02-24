رمضان 2024.. أحمد زاهر يكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل "محارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد زاهر عن صورًا جديدة من كواليس مسلسل "محارب"، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2024.

ونشر زاهر صورًا من المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:"كواليس مسلسل محارب، رمضان 2024، حسن الرداد ومخرجتي الجميلة شيرين عادل، والمؤلف الجامد محمد سيد بشير، والمحارب الكبير أحمد السبكي، والعسل محمود الليثي، والقمر ملك أحمد زاهر، يارب التوفيق من عندك".

مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد والذي يمثل عودته للمشاركة في دراما رمضان بعد غياب منذ آخر أعماله التلفزيونية بمسلسل "بابلو" والذي عرض في موسم رمضان 2022، ويشارك الرداد بطولة مسلسل "محارب" كلًا من ماجد المصري، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

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