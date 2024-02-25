رمضان 2024.. "watch it" تطرح برومو مسلسل "نور والكوكب السعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت منصة "watch it" برومو مسلسل الأطفال "نور والكوكب السعيد"، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".

وعلقت منصة "watch it" على البرومو: "4 أبطال في مواجهة خطر كبير بيهدد كوكبنا، انتظروا مسلسل نور والكوكب السعيد".

المسلسل من تأليف الدكتورة نهى عباس، سيناريو عمرو الطاروطي، أشعار عبدالمنعم حسين، إنتاج تنفيذي شركة ماتريكس م. عمر غازي، إخراج محمد ضاحي، شريف حسين، التتر غناء وألحان مصطفى قمر، كلمات محيي حوار، الأغاني في الحلقات والموسيقى التصويرية ألحان وتوزيع إبراهيم الطرابيشي، غناء كورال أطفال، تصميم شخصيات: الفنان فواز، إخراج إذاعي: خالد عبده.

المسلسل من بطولة، الفنانة ويزو، الفنان أحمد جمال سعيد، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة نور قدري، الفنانة شيماء شعلان، الفنانة شكران حسين، الفنان حسين القناوي، الفنانة فيروز طارق.

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