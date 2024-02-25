انسحاب مفاجئ لدرة زروق من الماراثون الرمضاني| ما السبب؟

ياسر رشاد - القاهرة - انسحب مسلسل "إثبات نسب" بطولة النجمة درة زروق ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، من الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

نشرت درة على خبر خروج مسلسلها "إثبات نسب" وكتبت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "على خير إن شاء الله، وشكرا لجمهوري العزيز على السؤال والاهتمام وسيكون عملا يليق بكم".

مسلسل إثبات نسب

تفاصيل مسلسل "إثبات نسب"

مسلسل "إثبات نسب" تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده.

وظهرت درة وهي ترتدي الحجاب وثياب محتشمة أنيقة، وكشفت أن اسمها في المسلسل "نوال".

يشارك في بطولة مسلسل "إثبات نسب" صدقي صخر ومحمود عبد المغني وهند عبد الحليم ومحسن محي الدين وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس.

المسلسل من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان من إنتاج شركة storyboard films ويخرجه أحمد عبده، ويتناول قضية اجتماعية بشكل درامي مشوق.

وكانت درة انتهت من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

درة ذروق