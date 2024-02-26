مصطفى شعبان ينشر فيديو من كواليس مسلسل "المعلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة اسامة:

شارك الفنان مصطفى شعبان مقطع فيديو كوميدي برفقة الطفل جان رامز، من كواليس مسلسل "المعلم"، والذي من المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

ونشر "شعبان" الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "كواليس المعلم، رمضان 2024".

وانهالت عليهم تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "مساء الجمال ربنا يحميكم، مساء القمر، عسل، الله يحميكم، هتكسر الدنيا إنشاءالله، مساء الورد".

تدور أحداث المسلسل حول تاجر سمك يعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات في محاولة لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار، المسلسل تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل.

مسلسل"المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، عبدالعزيز مخيون، طارق النهري، أحمد فؤاد سليم، سلوى خطاب، فتوح أحمد، أحمد عبدالله محمود.

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