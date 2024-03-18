شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بابا جه الحلقة 8 .. محاولات من ولاء لكشف كذب هشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بابا جه، محاولات جديدة من النجمة نسرين أمين "ولاء"، لكشف كذب "هشام" النجم أكرم حسني، المستمر عليها ضمن احداث المسلسل، لتبدأ "ولاء" في محاولاتها والتي بدأتها بمقابلة "ياسر" لمحاولات الضغط عليه من أجل الكشف عن أي خيط يقودها لإيقاع "هشام".

وبدأت الحلقة الثامنة من المسلسل، بعنوان "العودة إلى الماضي"، بعد أن وصل "هشام" في مهمته العملية الجديدة كـ "أب للإيجار" مع إحدي الفتيات اللاتي تخوض رحلة مع المدرسة في الغردقة، ليضطر إلى مرافقتها ليكتشف أنه نفس الفندق الذي كان يعمل فيه منذ سنوات.



الحلقة الثامنة من بابا جه



عمرو وهبة ضيف الحلقة الثامنة من بابا جه

مسلسل بابا جه ومن بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



لقطة من الحلقة الثامنة