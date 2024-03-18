تشاك بيري .. أسطورة الروك آند رول الذي كان أحد أكثر الفنانين تأثيرًا في الإيقاع

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم ذكرى وفاة المغني وعازف الغيتار الراحل تشاك بيري من مواليد 18 كانون الأول 1926 في سانت لويس بولاية ميسوري ، الولايات المتحدة، وهو مغني وكاتب أغاني وعازف جيتار أميركي كان أحد أكثر الفنانين شهرة وتأثيرًا في الإيقاع .

والبلوز و موسيقى الروك أند رول في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات.

نشأ بيري في حي أميركي من أصل أفريقي للطبقة العاملة على الجانب الشمالي من مدينة سانت لويس شديدة التمييز، ونشأ في عائلة فخورة بأصولها الأمريكية الأفريقية والأمريكية الأصلية . اكتسب تعرضًا مبكرًا للموسيقى من خلال مشاركة عائلته في جوقة كنيسة أنطاكية المعمدانية، ومن خلال موسيقى البلوز وموسيقى الريف الغربي التي سمعها في الراديو، ومن خلال دروس الموسيقى، خاصة في مدرسة سمنر الثانوية. كان بيري لا يزال يدرس في المدرسة الثانوية عندما تم إرساله إلى سجن ميسوري للمخالفين الشباب ليقضي ثلاث سنوات بتهمة السطو المسلح . بعد إطلاق سراحه وعودته إلى سانت لويس، عمل في مصنع للسيارات، ودرس تصفيف الشعر، وعزف الموسيقى في النوادي الليلية الصغيرة.

سافر بيري إلى شيكاغو بحثًا عن عقد تسجيل، ووجهه Muddy Waters إلى الأخوين Chess. وقع عليه ليونارد وفيل تشيس من أجلهماعلامة الشطرنج ، وفي عام 1955 أنتجت أول جلسة تسجيل له """Maybelene "" ( أغنية متأثرة بالموسيقى الريفية والغربية أطلق عليها بيري في الأصل عنوان "Ida Red")، والتي بقيت على قوائم البوب ​​لمدة 11 أسبوعًا، وبلغت ذروتها في المركز الخامس. أتبع بيري هذا النجاح بجولات واسعة النطاق وحقق نجاحًا تلو الآخر، بما في ذلك ""تدحرج فوق بيتهوفن" (1956)، "يوم المدرسة "(1957)""موسيقى الروك آند رول" (1957)، ""Sweet Little Sixteen" (1958)، و"Johnny B. Goode" (1958)، و"Reelin 'and Rockin'" (1958). أوصافه الحية لثقافة المستهلك وحياة المراهقين، والأصوات المميزة التي يستخرجها من جيتاره، والبراعة الإيقاعية واللحنية لعازف البيانو الخاص به (جوني جونسون) جعل أغاني بيري أساسية في ذخيرة كل فرقة روك أند رول تقريبًا.

يعد بيري بلا شك أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ موسيقى الروك، للمساعدة في إنشاء موسيقى الروك أند رول من بوتقة الإيقاع والبلوز، جمع بين كلمات ذكية وأصوات غيتار مميزة وإيقاعات الرقصة والإملاء الدقيق وعرض مسرحي مذهل وأجهزة موسيقية مميزة لموسيقى الريف الغربي والبلوز في العديد من تسجيلاته وألبوماته الفردية الأكثر مبيعًا. استخدم بيري، وهو عازف جيتار مميز إن لم يكن مبهرًا من الناحية الفنية، المؤثرات الإلكترونية لتكرار أصوات رنين عازفي الجيتار في موسيقى البلوز في تسجيلاته. اعتمد على مجموعة واسعة من الأنواع الموسيقية في مؤلفاته ، وأظهر اهتمامًا قويًا بشكل خاص بالموسيقى الكاريبية في ""هافانا مون" (1957) و"الرجل والحمار" (1963)، من بين آخرين. تأثر بيري بمجموعة واسعة من الفنانين - بما في ذلك عازفي الجيتار كارل هوجان، وتشارلي كريستيان، وتي بون ووكر ، والمغنيين نات كينج كول ، ولويس جوردان ، وتشارلز براون ولعب بيري دورًا رئيسيًا في توسيع نطاق جاذبية الموسيقى.موسيقى الإيقاع والبلوز خلال الخمسينيات. لقد صمم كلماته لتجذب سوق المراهقين المتنامي من خلال تقديم أوصاف حية وروح الدعابة للحياة في المدرسة الثانوية ورقصات المراهقين وثقافة المستهلك. تُعد تسجيلاته بمثابة مستودع غني لبنات البناء الغنائية والموسيقية الأساسية لموسيقى الروك أند رول، بالإضافة إلى فرقة البيتلز ورولينج ستونز، قام إلفيس بريسلي ، وبودي هولي ، وليندا رونستادت ، وعدد كبير من فناني الموسيقى الشعبية بتسجيل أغاني بيري.

في عام 1984 حصل على جائزة غرامي لإنجازاته مدى الحياة، تم إدراجه في قاعة مشاهير الروك أند رول في عام 1986

توفي في 18 آذار 2017 في مقاطعة سانت تشارلز بولاية ميسوري عن عمر يناهز 90 سنة .