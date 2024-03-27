شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل تتألق فى مسلسل بيت الرفاعى بشخصية جمالات الأخت المقهورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة رحاب الجمل في مسلسل بيت الرفاعى بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض على قناة on، من إخراج أحمد نادر جلال، حيث قدمت رحاب شخصية "جمالات" الأخت غير الشقيقة لياسين أمير كرارة، وهى إحدى الشخصيات المميزة في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.



رحاب الجمل



وقدمت رحاب الجمل الشخصية من زواية الأخت المقهورة والتي عانت من تعنت الحياة معها بعدما مات والدها محمود الرفاعى – أحمد فؤاد سليم، وتم اتهام ياسين ابنه في مقتله، ولكن رحاب أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في الأحداث من حيث الأداء التمثيلى والحركى، فضلا عن تقديم الشخصية بطريقة مختلفة ومميزة حيث تفاعل معها الجمهور بعدما تلطمت في الحياة وجار عليها الزمن وأصبحت تخدم في البيوت ومصحات المسنين، خاصة أنها تركت منزل والدها بعدما تمكن فاروق من السيطرة على المنزل والأموال وفكك العائلة.



رحاب الجمل 1

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.