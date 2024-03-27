شكرا لقرائتكم خبر عن نيقولا معوض: تنوع موسم دراما رمضان 2024 دليل غنى وثراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم نيقولا معوض، لـ الخليج 365، عن سعادته بالتنوع فى موسم درما رمضان، قائلا "سعيد بهذا التنوع الكبير، وأحب أؤكد أن كل جمهور له ذوقه، وكل شخص سيجد ما يتناسب مع نوعية الأعمال المفضلة له، وهذا التنوع كما قلت دليل غنى وثراء، وأتمنى أن يظل هذا التنوع قائما وموجودا طوال الوقت".

وأضاف نيقولا معوض "مسلسل الحشاشين من أقرب التجارب لما قدمته من أعمال عالمية، فكل فريق العمل سواء فى مجال الصوت والصورة والملابس والإنتاج والمكياج والشعر والإخراج والتمثيل جميعهم عملوا من قلبهم وباحترافية شديدة، والعمل وصل للناس وسعيد بأن العديد من الأصدقاء والمعارف ممن عملت معهم فى تجارب عالمية يشاهدون العمل، ولا يصدقون أنه عمل مصرى عربى، وهو ما يشعرنى بالفخر بما تم تقديمه فى المسلسل".

قصة مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين مسلسل مستوحى من التاريخ تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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