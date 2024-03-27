شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى الحلقة 17.. فروحة تقنع مربوحة بالحمل حتى لا يخونها الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السابعة عشرة، من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة on، بوجود فروحة – دنيا سامى بنت عمة مربوحة في الدوار هي و أسرتها لمساعدة مربوحة بعد ما كسرت رجليها.

وظلت فروحة تقنع مربوحة بأن عليها الحمل في ولد من أجل الكبير حتى لا يخونها مع بنت، ولكن مربوحة تقنعها أن الكبير يحبها ولا تثق في كلامها أبدا، لكن فروحة تبلغها أن صنف الرجالة كلهم واحد، و يعود جونى إلى الدوار ويصدم بعد وجود فروحة وأسرتها واخوتها الذين خربوا الدوار من الجرى واللعب.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.