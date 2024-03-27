شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 2 من مسلسل مليحة تسلط الضوء على وعد بلفور عام 1917 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت الحلقة 2 من مسلسل مليحة الضوء على وعد بلفور، حيث أخبر سامى مغاوى حفيده، أنه في عام 1917 كتب وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور رسالة لأحد كبار عائلات اليهود يدعى اللورد ليونيل روتشيلد، من أجل نقلها إلى الصهاينة، وفى تلك الرسالة وعد بإقامة وطن إسرائيلي في فلسطين.

وذلك بعد أن دعا هيرتزل في البداية لفكرة إقامة إسرائيل على أراض فلسطين، وبعد وفاته استكمل من بعده حاييم وايزمان تحويل تلك الفكرة إلى حقيقة، وبالفعل ساعد الإنجليز في تطوير المتفرجات التي استخدموها في الحرب العالمية الأولى، وحاول الاحتماء بقوة حكومة بريطانيا.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.