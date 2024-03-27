شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة الحلقة 2.. كيف واجه الفلسطينيون وعد بلفور وزيادة هجرة اليهود إليهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ سامى مغاورى أن يروى لحفيده خلال أحداث مسلسل مليحة الحلقة 2 موقف الفلسطينيين من وعد بلفور بإقامة وطن إسرائيلي في فلسطين، حيث قال إن الفلسطينيون وقتها بدأوا الاحتجاج، ولكن حاييم وايزمان أقنعهم أن مجيء اليهود ليس من أجل السلطة، أو لطردهم، ولكن رأوا أفعال الغرباء الذين جاءوا وعينهم على الأرض والبيوت وبدأوا يستخدموا قوتهم، في نهب الأراضى والبيوت من الفلسطينيين.

وبعد إصدار عصبة الأمم الجديدة قرار الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1922، وفي دعوة للعالم للالتزام بوعد بلفور، زادت الهجرات وتضاعف عدد اليهود 6 مرات، وبعد أن كانوا 6 % وقت الحرب العالمية الأولى، صاروا 18% عام 1926.

وتابع أن الفلسطينيين لم يستسلموا أبدا، وظهر منهم شاب ولد في سوريا ودرس في الأزهر أعلن في حيفة أن الإنجليز هم رأس البلاء وهو عز الدين القسام، وبدأت المقاومة وتحولت لثروة من عام 1936 لـ 1939، واجهتها بريطانيا بالقوة.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.