علاء مرسي لـ«ع المسرح»: الفن الحرام هو اللي يظهر مساوئ بلدي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان علاء مرسي أن الفن حرام والسينما حرام في حالة واحدة فقط، وهي أن يُظهر الفن مساوئ والمناظر السيئة في بلدي مصر، موضحًا أن في سينما الزمن الجميل عندما تشاهدها لا يُمكن أن تتخيل أن كان هناك شوارع في مصر بها قمامة.

وأضاف مرسي، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ع المسرح، أن هناك ما يسمى بجماليات الفن وإبداعه، وهو إظهار الجميل في البلد، وحتى وإن اضطريت لإظهار أزمة أو مساوئ تُظهرها بشكل جميل وهنا يكمن الإبداع.

برنامج ع المسرح تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويذاع يوميًا في رمضان على ثلاث قنوات وهما قناة الحياة والفضائية المصرية وCBC، واستضافت خلال حلقات البرنامج هذا العام عدد من النجوم من بينهم حلا شيحة ودينا الراقصة والمعلق الرياضي مدحت شلبي وآخرون.

أبطال عتبات البهجة

وشارك علاء مرسي فى مسلسل "عتبات البهجة" المكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".