شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 17.. سميحة تحاول إقناع إسماعيل الغول بزواج معتز من ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 17، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، حيث تعجب "إسماعيل الغول" رياض الخولى، من دفاع زوجته "سميحة" سيمون، عن "معتز" أحمد جمال سعيد.

وحاولت "سميحة" إقناعه بالموافقة على زواج "معتز" من ابنته "ولاء" مي القاضي، حتى يكون سنداً لهم، واقترحت عليه بأن من الممكن أن يتزوجوا ويجلسوا بالمنزل معهم، ليخبرها أن تعطيه فرصة للفتكير.

وبدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب، بعدما قامت "عايدة" غادة عبد الرازق بخطف السكرتيرة "دينا" والتى اعترفت لها بأن من قام بتحريضها على سرقة أوراق شحنة أوكرانيا هو "شوقي" عماد صفوت

وطلبت من "ريمون" والرجال البحث عن المخدرات فى مكان شركة "على" محمود عبد المغني، التى لم يعلم بها والده، ولكنهم لم يجدوا آثر لأي شئ، كما أحضر لها "سامح" مايكات تقوم بتركيبها فى شركة الغول لبدء التصنت عليهم.