شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 2.. وحمه غريبة تظهر على يد الطفل جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ عمر – محمود البزاوى، زوجته فاطمة – آيتن عامر أنه سوف يذهب إلى الحج وعليها أن تهتم بأولادها الثلاثة، خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on.

كما استأجرت شاهى – نور، مكانا في حارة سعد السعود حتى تكون قريبة من الطفل جودر وشاهى هي ملكة الشمعيين وهم الأخوات الأربعة وفرحوا بولادة جودر المصرى، لأن بعد ولادته سوف يستطيعون فك الرصد الذى نفذه الحكيم الشمردل ويستطيعون الوصول للكنوز الأربعة حسبما قال لهم والدهم شمعة حول الموضوع، والانتصار على الملك الغطريف وأعوانه.

وقلقت فاطمة – آيتن عامر على طفلها جودر بعد ظهور وحمة غريبة على كتفة وكان في زيارتهم عبد العزيز مخيون ويتحدث مع جودر و يقول له " أبو شامة و علامة" لتستغرب جدا فاطمة كيف علم بأمر الشامة.



وبدأت الحلقة بدخول الوزير قمر الزمان وابنته لأخذ جثة ابنته شهرزاد – ياسمين رئيس ولكن يفاجئهم السياف – أحمد فتحى بأنها لم تقتل وأمامها ليلة واحده فقط لاستكمال قصة جودر لشهريار- ياسر جلال.

وأبلغ شهريار شهرزاد بأنه يوم جديد أضاف لعمرها لاستكمال قصة جودر، وقالت له "العمر يتقاس بالأوقات السعيدة اللى بعيشها"، وتبدأ في استكمال قصة جودر له.

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.