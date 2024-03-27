شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 17.. فراس سعيد يتقدم لخطبة ميار الغيطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج أحداثا عديدة، حيث ذهب معتز - فراس سعيد ، لبيت فؤاد - خالد الصاوي ، كما اتفق مع هالة - سلوى خطاب ليخطب منار - ميار الغيطي، وعندما اعترض فؤاد على مجيئه وكاد أن يتشاجر معه فاجأته منار أنها موافقة على الزواج منه.

وتوالت الأحداث في الحلقة السابعة عشرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج ، حيث اقتحم طارق - عصام السقا ، عيادة دكتور أدهم - تامر يسري ، عندما كانت تجلس صدفة معه، وأخذها وانصرف وكانت صدفة تعاتبه على وتؤكد له أن أباها هو من أرسل لها رجال ليخطفوها ولكن أكد لها طارق أن عمه هو من قام بذلك وليس أبوها .

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.



كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



مسلسل صدفة الحلقة 17



مسلسل صدفة الحلقة 17