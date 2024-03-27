شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 2.. نيللى كريم تقنع والدها ببيع الشقة لكنه يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة "DMC"، محاولة من فراولة (نيللى كريم) لإقناع والدها ببيع الشقة التي ورثتها من والدتها، لكنه يرفض.

وعرض العميل الصيني "يانج" شراء شركة الفنانة شيماء سيف "إس إس" بكل محتوياتها لتشغيلها في الفترة المقبلة تحت إدارته.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

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