شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 17.. إبراهيم شقيق محارب يعترف عن مصدر الأموال المضبوط بسببها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "محارب" الذي يعرض على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2024، اعتراف إبراهيم شقيق محارب أمام المباحث عن مصدر الأموال التي ضبطت بحوزته، وأنها من إحسان كي يقول إن محارب كان يرغب في قتل راغب لاسترداد حق والدته.

ويظهر محارب مع جمال في سيارة الأخير حول ما يحدث معه بعد موت والدته، ولا سيما طلاقه لزوجته ناهد السباعي، وأنه يتعجب كثيرا من تغير زوجته وشكه بأن هناك أمور خفية تحدث.

وتظهر لبنى وهي تقوم بتعويذة ضد ناهد السباعي كي تبعدها عن زوجها عزيز محارب تماما.

يعرض مسلسل محارب بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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