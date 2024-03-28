ظهر مشهور سناب عبدالرحمن المطيري في مقطع فيديو يشرح فيه سبب رفضه طلب الإعلامي اللبناني نيشان بشأن التصوير مع الفنانة المصرية ياسمين صبري خلال إعلان لشركة عطور.

وانتقد المطيري طريقة تصرف نيشان، معتبراً أنها غير مناسبة. وقال: “ما تجرني وتسحبني على طول في مكان تواجد السيدات. فالرجل العاقل يحفظ مكانته وقدره.”

وأوضح المطيري أن نيشان عندما وصل إلى المسرح رحب بالسيدات الحاضرات وتجاهل الرجال.

وأضاف المطيري أن ياسمين صبري قالت عند صعودها المسرح: “كل الحاضرين رجال”.

ورد المطيري على تصريح ياسمين صبري، قائلاً: “هذا غير صحيح. كلنا تضايقنا من هذا التصريح.”

وأشار المطيري إلى أنه فهم من كلام ياسمين أن الرجال تلاحقها وجاءوا خصيصًا للقائها.

وقال المطيري: “هذا غير صحيح. كلنا تضايقنا من هذا التصريح. وقتها مباشرة والأجواء مشحونة جاء نيشان يسحبني للتصوير مع ياسمين. لو استجبت له لأثبت صحة كلام ياسمين بأن الرجاجيل تلاحقها. هذا غير صحيح. فالرجل السعودي له كرامته ومكانته.” شاهد أيضاً: شاهد ردة فعل عبدالرحمن المطيري على دعوة المذيع اللبناني نيشان للتصوير مع زوجة نيمار وياسمين صبري وزينب العلوان شاهد ردة فعل ياسمين صبري بعد رفض عبدالرحمن المطيري التصوير معها خلال إعلان لشركة عطور بالفيديو: هكذا علق نيشان على لقطته مع عبدالرحمن المطيري خلال إعلان لشركة عطور بالفيديو: عبدالرحمن المطيري يرد على الإعلامي اللبناني نيشان بعدما قال أنه لا يعرفه

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عبدالرحمن المطيري يخرج عن صمته ويكشف سبب رفضه التصوير مع ياسمين صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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