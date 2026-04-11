أنشيلوتي يفاجئ نيمار قبل شهرين من المونديال

قبل شهرين فقط من انطلاق كأس العالم لكرة القدم، أعاد المدير الفني للمنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي الجدل حول مستقبل نيمار جونيور مع “السليساو”، مؤكدًا في مقابلة مع مجلة “فرانس فوتبول” أن عودة النجم المخضرم إلى صفوف المنتخب “ممكنة”، شرط أن يبلغ كامل جاهزيته البدنية والفنية قبل البطولة.

نيمار، الذي لم يرتدِ قميص البرازيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حين تعرض لإصابة خطيرة في الركبة خلال مواجهة أوروجواي، يعيش منذ ذلك الحين رحلة طويلة من التعافي.

وبعد عودته إلى صفوف سانتوس مطلع عام 2025، يسعى صاحب الـ34 عامًا إلى استعادة مستواه أملاً في المشاركة في المونديال المقرر بين11 يونيو/حزيران، و19 يوليو/تموز المقبلين.

ورغم ابتعاده الطويل، يحظى نيمار بدعم واضح من بعض قادة المنتخب، وعلى رأسهم كاسيميرو، الذي يرى أن الهداف التاريخي للبرازيل (79 هدفًا) لا يزال قادرًا على تقديم الإضافة المطلوبة، بفضل خبرته وجودته الفنية، حتى وإن تراجع مستواه في بعض الفترات.

أنشيلوتي، الذي يتعامل بحذر مع هذا الملف الحساس، قال في تصريحاته: “نيمار موهبة استثنائية، ومن الطبيعي أن يعتقد الناس أنه قادر على مساعدتنا في الفوز بكأس العالم. يتم تقييمه من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ومن قبلي شخصيًا، ولا يزال أمامه شهران لإثبات جاهزيته الكاملة.”

وأضاف المدرب الإيطالي: “سأستدعي فقط اللاعبين الجاهزين بدنيًا. نيمار يتعافى بشكل جيد بعد إصابته في الركبة، وقد بدأ يسجل الأهداف مجددًا. عليه أن يواصل العمل بنفس الإيقاع، فهو يسير في الاتجاه الصحيح”.

ورغم غيابه عن المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام فرنسا(2-1) ، والبرتغال (3-1)، فإن المؤشرات القادمة من معسكر السليساو توحي بأن الباب لا يزال مفتوحًا أمام عودته، إذا أثبت قدرته على المنافسة في أعلى المستويات.

وفي موازاة ذلك، كشفت تقارير صحفية أمريكية عن احتمال رحيل نيمار عن سانتوس خلال الأشهر المقبلة، مع وجود محادثات أولية بين ممثليه ونادي سينسيناتي الأمريكي تمهيدًا لانتقال محتمل إلى الدوري الأمريكي (MLS) بحلول عام 2027، في خطوة قد تمثل الفصل الأخير في مسيرته الاحترافية.

كورررة