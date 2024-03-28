سمية الخشاب تتحدث عن أزمة صورها وكواليس “بـ100 راجل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة سمية الخشاب ضيفةً على برنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة “العربية”، حيث تحدثت عن كواليس مسلسلها “بـ100 راجل”، الذي تنافس به في السباق الرمضاني الحالي، وأزمة صورها التي انتشرت قبل عرض المسلسل.

في السطور التالية أبرز ما صرّحت به سمية الخشاب في برنامج “تفاعلكم”:

– “بعد إصابتي بتمزق في الأربطة شيلت الجبس علشان أكمّل تصوير مسلسل “بـ100 راجل””.

– “شخصية “غالية” أرهقتني بسبب المشاهد اللي كانت كلها حزن”.

– “”غالية” نموذج للسيدة المصرية اللي بتشتغل سوّاق على ميكروباص علشان لقمة العيش”.

– “مبسوطة بردود فعل الجمهور وإني بسمع منهم جملة رجّعتي بقوة”.

– “أنا كسلانة ومش ببحث عن ورق مناسب ولا دور علشان أقدمه للجمهور”.

– “أحتاج لعلاج نفسي بعد مسلسل “بـ100 راجل””.

– “لعبوا في الصور وعملوها بتقنية معينة فيها شائعات وحروب خفية… كبرنا على الحركات دي”.

– “حزب أعداء النجاح وراء الهجوم عليّ وانتقادي”.

– “الفن الجيد بيفرض نفسه… وإحنا محظوظين بمسلسل “بـ100 راجل””.