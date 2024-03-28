بيومي فؤاد بأول تصريح له بعد خلافه مع محمد سلام .. هذا ما قاله له

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري بيومي فؤاد عن أزمته مع الممثل محمد سلام، لأول مرة بعد الخلاف الأخير الشهير بينهما

وأجهش الفنان بيومي فؤاد فور رؤيته صورة لـ محمد سلام بأحد فقرات البرنامج وعلق عليها: "ربنا معاك".



وأكمل: "لو نقينا سؤال هنقول ازاي؟، ازاي ماتطلعش تدافع عننا، ازاي ماتطلعش تدافع عن محمد أنور وهو ترشيحك وحقك عند ربنا أنا صدقتك جدًا وانت قولت في الفيديو بتاعك لا نفاق ولا رياء وانا وجهة نظري العبيطة عشان أنا راجل طيب ماكنتش هتخسر حاجة لو طلعت قولت أنا مقدرتش ومش معنى أنور قدر وراح يحصل معاه كده يا جماعة خصوصًا أنك طلعت تدافع عن أمير كرارة لما طلعت إشاعة بتقول أن أمير مشاك من المسلسل بتاعه وانت ماكنتش معاه في المسلسل طلعت دافعت، طلعت دافعت عن أحمد الجنايني لما طلعت إشاعة واتشم بأهله طلعت دافعت ليه مطلعتش تدافع عن أنور مش عني".

وأضاف: "ده اللي كنت مستنيه منك والرزق على الله هي موتة ولا أكتر، العمر واحد والرب واحد يا أستاذ سلام لكل اللي شتموا وكل اللي فاهمني غلط، وأنا غلط بس راجل وأطلع في كل برنامج أقول كده ومعاكم للاخر".