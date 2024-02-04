مدافع الجونه يوقع للزمالك.. والمتحدث الرسمي ينفي

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إصابة الونش

الأحد 04/فبراير/2024 - 09:10 م 2/4/2024 9:10:45 PM

ترددت أنباء عن إتمام مسئولو نادى الزمالك صفقة استعارة أحمد حسام مدافع الجونه حيث وقع منذ قليل على عقود انتقاله على سبيل الإعارة ستة أشهر لتعويض غياب محمود حمدى الونش ذلك خلال الساعات الماضية.

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وكان الزمالك قد تقدم بعرض جديد إلى إدارة الجونة للحصول على خدمات أحمد حسام.

الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى وجود بند أحقية شراء بـ قيمة 7 ملايين جنيه وهناك موافقة مبدئية من إدارة نادي الجونة على عرض الزمالك وحال الوصول إلى إتفاق نهائي، سيتم توقيع عقود إنتقال أحمد حسام إلى نادي الزمالك.

لكن نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد حول التعاقد مع احمد حسام مدافع الجونة.

من ناحيه أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، الاكتفاء بالتدريبات الصباحية التي خاضها الأبيض اليوم على ملعب النادي.

وخاض اللاعبون تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بالنادي بعد المران الصباحي، بعدما قرر المدير الفني الاكتفاء بالتدريبات الصباحية التي خاضها الفريق نظرا لبرودة الجو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.