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القاهرة - سامية سيد - في الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل الحشاشين، يقع عمر الخيام (نيقولا معوض) في اختبار صعب، فبعد أن عاد إلى أصفهان مجددًا، يجد نفسه أمام مهمة رسم خريطة بها تفاصيل قلعة ألموت، حتى يتمكن الجيش المحاصر لها من القضاء على حسن الصباح (كريم عبد العزيز) وأتباعه.

وتأتي صعوبة الاختبار بعد أن رفض الخيام بسبب مروءته أن يخبر الجيش المحاصر لقلعة ألموت عن أي تفاصيل بشأن الصباح أو القلعة، لكن في الوقت الحالي يبدو أن حياته على المحك، إما أن يخون الصباح أو تقطع رقبته.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسئولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

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هل يخون عمر الخيام صديقه حسن الصباح في مسلسل الحشاشين؟!



هل يخون عمر الخيام صديقه حسن الصباح في مسلسل الحشاشين؟!