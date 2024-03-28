إليسا تشيد بـ عمرو دياب.. وتوجه هذه النصيحة لـ شيرين عبد الوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة اللبنانية إليسا عن العديد من الموضوعات الخاصة بحياتها الفنية والشخصية كما تناولت العديد من النقاط بالمجال الفني خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب بـ “بودكاست Big Time”.

وقد وجه الإعلامي عمرو أديب خلال اللقاء سؤالاً إلى اليسا حول علاقاتها في الوسط الفني، حيث طالبها بتوجيه سؤال إلى زملائها من الفنانين لتتحدث عن رأيها وعلاقتها بهم.

وقالت اليسا بأنها تُحب النجمة شيرين عبد الوهاب وتساءلت عن غيابها وتراجعها في الفترة الأخيرة خاصة أنها تملك كل شيء لتكون في مكانة كبيرة.

وقالت:” أرى شيرين تراجعت عن مكانها وأتساءل لماذا؟ فأنت تملكين كل شيء. “أنا بموت فيها”. وأسألها لماذا أنت مختفية ولم تعودي كما كنت في السابق”. ووجهت لها النصيحة بأن تُحيط نفسها بالأشخاص الجيدين لكي تعود إلى مكانتها التي تستحقها.

وعن السؤال الذي توجهه للفنانة أصالة نصري قالت إليسا بأن أصالة لا تحتاج إلى سؤال حتى تتحدث فهي شخصية صريحة وتساير الجميع حتى أنك لا تعرف من تحب.

كما عبرت إليسا خلال اللقاء عن حبها للفنان عبد المجيد عبد الله وتمنت أن تُقدم معه أغنية كما كشفت أنها تُحب الإستماع إلى أغنيات الفنان راشد الماجد.

وخلال اللقاء تحدثت أيضًا إليسا عن علاقتها الجيدة بالفنانة أحلام كما أشادت بالفنان عمرو دياب وأنه على الرغم من ظهوره كثيرًا خلال الفترة الأخيرة إلا أنه يظل “هضبة” وحينما يُصدر أغنية جديدة تُحقق نجاحًا كبيرًا.

كما تناولت إليسا خلال اللقاء العديد من الجوانب بحياتها الشخصية وقالت أنها تُحب أن يٌغار عليها، مؤكدة أنها تستحق هذا الشعور لأنها تغار على من تحبه، وأوضحت أن كثيرًا ما يغارون منها. وخلال حديثها أكدت أنها ابتعدت عن الكثير من أصدقائها بسبب الغيرة.