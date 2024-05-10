رومارينيو يقود تشكيل الإتحاد المتوقع لمواجهة الإتفاق

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر مارسيلو جالاردو المدير الفني لفريق الإتحاد السعودي على تشكيل فريقه الذي يستضيف نظيره الإتفاق في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الجولة 31 لبطولة دوري روشن السعودي.

ومن المنتظر أن يدخل إتحاد جدة مباراة اليوم بقوته الضاربة بحثاً عن حصد النقاط الثلاث والإقتراب من التأهل لدوري أبطال آسيا.

تشكيل الإتحاد لمواجهة الإتفاق في دوري روشن

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، حسن قادش، تركي آل جادي.

خط الوسط: فيصل الغامدي، نجولو كانتي، أحمد الغامدي

خط الهجوم: صالح العمري، رومارينيو، جواو فيليبي.

موعد مباراة الإتحاد والإتفاق في دوري روشن

تنطلق مباراة الإتحاد والإتفاق في دوري روشن السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد والإتفاق في الدوري السعودي

تنقل مباراة الإتحاد والإتفاق في دوري روشن السعودي حصرياً عبر قناة ssc 1