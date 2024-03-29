شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 18.. دينا فؤاد تعترف للعوضى بطلب رياض الخولى الزواج منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث ذهب عرب - أحمد العوضي، إلى حنان - دينا فؤاد، ويطلب منها أن يتحدثا سويا، ولكنها ترفض، فينسصرف عرب ويبلغها أنه سيذهب لمكانهما وإن لم تأت لتقابله سيفهم أن كل ما بينهم قد انتهى.

ذهبت حنان على آخر لحظة لعرب، والذى أكد لها حبه لها واعتذر لها عما بدر منه كونه لم يساعدها في محنتها، وهنا اعترفت حنان لعرب أن عبد ربه - رياض الخولي، قد تقدم للزواج منها، مما جعل عرب يغضب غضبا شديدا، فطلبت منه حنان أن يهدأ وأنها ستحل الموضوع.

وتوالت الأحداث في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، حيث استيقظ جمال - أحمد عبد الله محمود، على صوت رسالة على موبيل سميحة زوجته - دنيا المصري، وعندما مسك الهاتف، اكتشف أنها من رباح - وليد فواز، ومحتواها أنه ينتظرها تأتى له لأنه مشتاق إليها، في نفس اللحظة خرجت سميحة من دورة المياه لتخبر زوجها أنها ستخرج لتحضر خطوبة إحدى صديقاتها وستجلس معها طيلة النهار.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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