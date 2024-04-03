الامارات | أنور قرقاش: الترفع عن الرد والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الترفع عن الرد والصبر على التطاول سيبقى سبيل الإمارات، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعتبر العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا".

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: "غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة تمارس الغمز واللمز حول علاقاتها مع الإمارات، وتواصل التلميحات المبطنة دون إفصاح أو توضيح، ومع ذلك فالترفع عن الرد والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعتبر العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا".