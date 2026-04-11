صدمة في بريطانيا: جمعية أسسها الأمير هاري تكريمًا للأميرة ديانا تقاضيه

دبي - فريق التحرير: رفعت جمعية “سينتيبالي”، التي شارك الأمير هاري في تأسيسها في إفريقيا تكريماً لوالدته الراحلة الأميرة ديانا، دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير، وذلك بعد استقالته من منصبه كراعٍ للجمعية العام الماضي.

وبحسب سجلات قضائية اطلعت عليها وسائل إعلام، فقد تم تقديم الدعوى الشهر الماضي أمام المحكمة العليا في لندن، حيث تظهر الملفات الإلكترونية أن الأمير هاري وصديقه مارك داير، وهو عضو سابق في مجلس أمناء الجمعية، يواجهان دعوى بتهم تتعلق بالتشهير.

وفي بيان نشرته الجمعية على موقعها الرسمي، أكدت أنها تطالب بتدخل المحكمة من أجل “الحماية والتعويض” بعد ما وصفته بـ”حملة إعلامية منسقة” بدأت في ٢٥ مارس ٢٠٢٥، وتسببت في تعطيل عمل الجمعية والإضرار بسمعتها وبسمعة إدارتها وشركائها.

من جهته، قال متحدث باسم الأمير هاري ومارك داير إنهما “يرفضان بشكل قاطع هذه الادعاءات المسيئة والضارة”.

وتعد هذه القضية موقفاً غير معتاد للأمير هاري، الذي كان خلال السنوات الثلاث الماضية في موقع المدّعي، حيث رفع عدة دعاوى ضد صحف بريطانية كبرى بتهم انتهاك الخصوصية والتجسس والتنصت غير القانوني.

وتأسست جمعية “سينتيبالي” قبل نحو ٢٠ عاماً لدعم الشباب المصابين بفيروس نقص المناعة (HIV) في بوتسوانا وليسوتو، وقد أسسها الأمير هاري بالتعاون مع الأمير سيسو من ليسوتو، بينما يعني اسم الجمعية “لا تنسني” بلغة ليسوتو.

وبدأت الخلافات داخل الجمعية عام ٢٠٢٣ حول استراتيجية جديدة لجمع التبرعات، قبل أن يستقيل المؤسسان من منصبيهما كراعين في مارس ٢٠٢٥ دعماً لأمناء انسحبوا من المجلس.

وفي ذلك الوقت، قال هاري وسيسو إن العلاقة بين مجلس الإدارة ورئيسته صوفي تشاندوكا وصلت إلى طريق مسدود، فيما اتهمت تشاندوكا لاحقاً الأمير هاري بقيادة حملة مضايقات وترهيب لإجبارها على الاستقالة.

كما ذكرت تشاندوكا أن تصوير أحد برامج هاري على نتفليكس تسبب في تعطيل حملة تبرعات للجمعية، وأن حادثة مرتبطة بزوجته ميغان ماركل كانت سبباً إضافياً للتوتر.

وكانت هيئة الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز قد فتحت تحقيقاً وانتقدت الطرفين بسبب نقل الخلاف إلى العلن، ما ألحق ضرراً بسمعة المؤسسة، لكنها أكدت أنها لم تجد أدلة على وجود تنمر أو تمييز واسع داخل الجمعية.