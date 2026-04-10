بالصور- تفصيل صغير أشعل مواقع التواصل.. ماذا تخفي زندايا لتوم هولاند؟

دبي - فريق التحرير: بعد أكثر من عام على كشف زندايا وتوم هولاند عن امتلاكهما وشمين متطابقين بشكل بسيط كعلامة رومانسية بينهما، لفتت الممثلة الأنظار مجدداً بعدما استعرضت وشمها الخفي خلال العرض الأول للموسم الثالث من مسلسل “Euphoria” في لوس أنجلوس.

وظهرت زندايا، وهي تستعرض وشم حرف “T” الذي يشير إلى اسم توم هولاند، حيث كان واضحاً أثناء إطلالتها بفستان أسود أنيق مفتوح من الخلف.

وارتدت زندايا فستاناً أسود، مع تسريحة شعر قصيرة جديدة بأسلوب “الويـت لوك” العصري، فيما تداولت وسائل إعلام تصريحات لمصمم أزيائها لو رواتش أكد فيها أنها تزوجت من توم هولاند في وقت سابق من هذا العام.

ورغم غياب توم عن الحدث، إلا أن وشم زندايا جذب اهتمام الحضور وعدسات المصورين أثناء التقاطها الصور ولقائها بزملائها في العمل، من بينهم هانتر شيفر، مود أباتو، أليكسا ديمي، جاكوب إلوردي وسيدني سويني.

ويعود هذا “اللمس الرومانسي” إلى العام الماضي، حين تم التأكيد على أن زندايا وتوم حصلا على وشمين متطابقين قبل خطوبتهما، إذ وضع كل منهما الحرف الأول من اسم الآخر على منطقة القفص الصدري.