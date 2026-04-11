مناوي يختتم زيارته إلى جنيف ويؤكد أهمية العمل المشترك لتحقيق السلام

اختتم حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، زيارته إلى جنيف ، معربًا عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأثنى على حضور الشباب ومشاركتهم في الندوة، وما أبدوه من اهتمام وتفاعل مسؤول. وتقدم مناوي في منشور له على منصة فيسبوك بالشكر إلى السفارة السودانية والجالية السودانية ومنظمات حقوق الإنسان والعدلية وبعثات الأمم المتحدة والصحفيين والإعلاميين والحكومة السويسرية، على مشاركتهم وتفاعلهم مع طرحه بشأن سبل معالجة الأزمة السودانية. وأكد مناوي أن هذا التفاعل الإيجابي يعكس وعيًا دوليًا متزايدًا بحجم التحديات التي يواجهها السودان، ويؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار. سونا

