مقتل 3 أشخاص إثر غمر المياه لمنجم ذهب في شمال أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 3 عمال في منجم لاستخراج الذهب، من بينهم أب وابنه، مصرعهم إثر غمر المياه للمنجم التقليدي في ولاية بدخشان شمال أفغانستان، حسبما أفاد مسؤول في الشرطة يوم أمس الجمعة.

ووقع الحادث في مديرية شهرى بزرك، عندما غمرت المياه المنجم فجأة، وفقاً للمتحدث باسم شرطة الولاية، إحسان الله كامغار، الذي قال إن عدد عمال المناجم المحاصرين بالداخل لا يزال غير واضح، وإن قوات الأمن تواصل جهودها لتحديد مكان أي ناجين محتملين وإجلائهم.

وتُعدّ الحوادث المميتة شائعة في قطاع التعدين غير الرسمي في أفغانستان، حيث تتسبب الممارسات غير القياسية، ونقص الآلات الحديثة، والاستخراج غير القانوني من قبل عمال غير مهرة، والاستهتار بإجراءات السلامة، في سقوط ضحايا بشكل متكرر بين العمال الفقراء.