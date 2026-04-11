بعد الطلاق.. بن أفليك يفاجئ جنيفر لوبيز بهدية خيالية بقيمة ٦٠ مليون دولار

دبي - فريق التحرير: في خطوة مفاجئة، أفادت تقارير إعلامية أن النجم الأميركي بن أفليك منح طليقته المغنية جنيفر لوبيز حصته الكاملة في القصر الفاخر الذي جمعهما خلال زواجهما، والبالغة قيمته نحو ٦٠ مليون دولار، وذلك دون مقابل مادي.

وبحسب موقع TMZ، فقد تم تعديل اتفاقية تسوية الممتلكات بين الطرفين، بما يشير إلى عملية “نقل ملكية بين الزوجين”، دون الكشف عن التفاصيل الدقيقة لطبيعة التنازل، فيما أكد مصدر مقرّب من الوضع أن أفليك تنازل عن كامل حصته في العقار لصالح لوبيز مجاناً.

وكان الثنائي قد اشترى القصر الواقع في بِڤرلي هيلز في كاليفورنيا في يونيو ٢٠٢٣، مقابل نحو ٦٠.٨٥ مليون دولار، خلال فترة زواجهما، حيث اعتُبر آنذاك المنزل الفخم بمثابة “بيت الأحلام” للعائلة الجديدة.

ويُعد العقار من أفخم الممتلكات السكنية في المنطقة، إذ يمتد على مساحة تقارب ٣٨ ألف قدم مربع، ويضم ١٢ غرفة نوم و٢٤ حماماً، إضافة إلى ملعب كرة سلة متكامل، وقد تم دفع ثمنه نقداً بالكامل وفق تقارير سابقة.

لكن بعد فترة قصيرة، طرح الثنائي القصر للبيع وسط تداول شائعات عن توتر في العلاقة، قبل أن تتقدم لوبيز بطلب الطلاق بعد شهرين فقط، لينتهي الزواج رسمياً في يناير ٢٠٢٥.

وخلال تلك الفترة، اتجه أفليك لشراء منزل آخر بقيمة ٢٠.٥ مليون دولار في منطقة باسيفيك باليساديس، ليكون قريباً من أولاده الثلاثة من زوجته السابقة جنيفر غارنر، بينما اشترت لوبيز لاحقاً منزلاً بقيمة ١٨ مليون دولار في لوس أنجلوس لتعيش فيه مع توأمها ماكس وإيمي.

ورغم عرض القصر في وقت سابق للبيع، تم سحبه لاحقاً من السوق ضمن ما وُصف بأنه “قرار تجاري” بسبب صعوبة بيعه في ظل تراجع حركة السوق العقاري وارتفاع السعر، بحسب مصادر مطلعة.

ومع هذا التطور الجديد، بات مستقبل القصر بالكامل في يد جنيفر لوبيز، التي كانت قد صرّحت مؤخراً بأنها تشعر بـ“الحرية” بعد مرور عامين على طلاقها من أفليك