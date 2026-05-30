بعد سنوات من الجدل… نيكولاس كيج يكشف أخيرًا سبب تخليه عن اسم عائلته الشهير

دبي - فريق التحرير: أعلن الممثل نيكولاس كيج عن اتخاذه خطوة حاسمة في حياته الشخصية، بعدما غيّر اسمه قانونياً في الأوراق الرسمية ليتطابق مع اسمه الفني الذي اشتهر به طوال مسيرته، متخلياً بذلك عن لقب عائلته التاريخي “كوبولا”، إحدى أشهر العائلات الفنية في تاريخ هوليوود.

وفي مقابلة مع مجلة Variety، كشف “كيج” أنه أتمّ الإجراءات القانونية لتغيير اسمه العام الماضي، ليصبح اسمه الرسمي في وثائق الهوية “نيكولاس كيج”.

وعن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار بعد عقود من النجومية، تحدث كيج الخليج 365 قائلاً: “أنا نيك كيج في الحياة الواقعية، وأنا نيك كيج أمام الكاميرا. وجدت أنه من الأفضل أن أكون شخصاً مهماً لعائلتي الصغيرة والخاصة، بدلاً من أن أكون مجرد ‘ابن العم المهرج’ على هامش عائلة شخص آخر. لذلك قررت أن أحسم الأمر تماماً وأحمل اسم كيج قانونياً”.

وتعود جذور هذا القرار إلى بدايات مسيرته الفنية في مطلع الثمانينيات. فخلال تصوير فيلمه الأول Fast Times at Ridgemont High عام ١٩٨٢، تعرّض لمضايقات متكررة وتنمّر من بعض زملائه في موقع التصوير، الذين كانوا يربطونه دائماً بعمه المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا، مستشهدين بجمل شهيرة من أفلامه للسخرية منه. ودفعته تلك التجربة إلى اعتماد اسم فني مستعار لإبعاد الشبهات حول حصوله على فرصه الفنية بفضل علاقاته العائلية.

وأوضح كيج أن اختياره لاسمه الأخير استُلهم من مصدرين تركا أثراً كبيراً في طفولته وشبابه: شخصية البطل الخارق “لوك كيج” من قصص مارفل المصورة، والموسيقي والفنان الطليعي الأميركي الشهير جون كيج.

وأضاف أنه كان يبحث أيضاً عن اسم قصير وقوي يشبه أسماء نجوم السينما الكلاسيكية، مثل جيمس دين. كما أشار مازحاً إلى أنه احتفظ باسمه الأول “نيكولاس” تكريماً لوالده الراحل، الأكاديمي أوغست كوبولا، رغم أن والده اختار له الصيغة الفرنسية للاسم من دون حرف “H”، وهو ما تسبب له بالكثير من الالتباس في المعاملات الرسمية على مرّ السنوات.

يُذكر أن نيكولاس كيج ينتمي إلى واحدة من أبرز السلالات الفنية في الولايات المتحدة؛ فإلى جانب عمه المخرج فرانسيس فورد كوبولا، فهو ابن عم المخرجة الحائزة على الأوسكار صوفيا كوبولا، وابن شقيق الممثلة تاليا شاير، نجمة سلسلتي Rocky وThe Godfather، كما تربطه صلة قرابة بالممثل جيسون شوارتزمان. ورغم هذا الإرث الفني الضخم، نجح كيج في بناء هوية مستقلة جعلته واحداً من أكثر الممثلين تميزاً وجماهيرية في جيله.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انتعاشة فنية يعيشها النجم الأميركي، إذ يُعرض له حالياً مسلسل Spider-Noir عبر منصتي Prime Video وMGM+، حيث يجسد بنسخته الحية شخصية “الرجل العنكبوت الأسود” التي سبق أن قدّمها صوتياً.

كما يستعد كيج للعودة إلى دور العرض السينمائية في نوفمبر المقبل من خلال فيلم السيرة الذاتية Madden، الذي يؤدي فيه شخصية مدرب كرة القدم الأميركية والمذيع الأسطوري الراحل جون مادن.