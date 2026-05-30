نجم “الست موناليزا” يفاجئ الجمهور بخطوة عاطفية.. وهذه شريكة حياته

دبي - فريق التحرير: فاجأ الممثل المصري مصطفى عماد جمهوره ومتابعيه بإعلان خطوبته رسميًا، لينضم إلى قائمة النجوم الذين اختاروا الاستقرار العاطفي في الفترة الأخيرة.

ونشر مصطفى، عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”، صورة مميزة جمعته بخطيبته وسط أجواء رومانسية دافئة، حيث تألقت العروس، وهي من خارج الوسط الفني، بإطلالة ناعمة وجذابة.

وأرفق مصطفى الصورة بكلمات مؤثرة عبّر من خلالها عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة الجديدة في حياته، فكتب: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأخيرًا رأيتك ووجدتك، قرأنا الفاتحة”، وسط تفاعل واسع من زملائه في الوسط الفني والجمهور الذين سارعوا إلى تقديم التهاني والتبريكات.

ويعيش مصطفى عماد انتعاشة فنية ملحوظة، إذ تألق خلال العام الماضي في مسلسل “الست موناليزا”، الذي شارك في بطولته إلى جانب النجمة مي عمر، وحقق من خلاله نجاحًا لافتًا جذب الأنظار إليه.

كما يمتلك في رصيده عددًا من الأدوار البارزة التي تركت بصمة لدى المشاهد العربي، من أبرزها مشاركته في مسلسل “سيد الناس” إلى جانب النجم عمرو سعد، ومن إنتاج شركة “الصباح إخوان”، وهو العمل الذي رسّخ مكانته كأحد الوجوه الشابة الواعدة في الدراما المصرية.