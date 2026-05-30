محمد رمضان في عين العاصفة بعد إلغاء جولة أميركية وسط أزمة فيلمه “أسد”

دبي - فريق التحرير: يمرّ الفنان المصري محمد رمضان بمنعطف صعب ومفاجئ في مسيرته الفنية، بعدما تلقّى ضربتين متزامنتين على الصعيدين المحلي والدولي، وسط حالة من الغموض والجدل.

وفي التفاصيل، أعلنت الجهة المنظمة لحفلات محمد رمضان في الولايات المتحدة الأميركية إلغاء جولته الغنائية بالكامل. وكان من المقرر أن تنطلق الجولة اليوم، ٣٠ مايو، على مسرح “إنفوسيس” داخل قاعة “ماديسون سكوير غاردن” الشهيرة، فيما أكد الموقع الرسمي لبيع التذاكر إلغاء الحفل الثاني أيضاً، الذي كان مقرراً إقامته في ٧ يونيو المقبل على مسرح “دولبي” في هوليوود بولاية كاليفورنيا.

وشكّل هذا القرار مفاجأة كبيرة لجمهور رمضان في الولايات المتحدة، الذين كانوا يترقبون لقاءه. وزاد من علامات الاستفهام التزام الفنان الصمت التام تجاه قرار الإلغاء، من دون إصدار أي توضيح رسمي، لا سيما أنه لم يروّج لهذه الحفلات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات.

ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، إذ يواجه رمضان أزمة أخرى داخل مصر، بعدما أعلن أخيراً تعرضه، بحسب وصفه، لحملة شرسة استهدفته واستهدفت فيلمه الجديد “أسد”، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في تعطيل عرض العمل في عدد من المدن وإثارة جدل واسع حوله.

ويخوض رمضان منافسات موسم عيد الأضحى من خلال فيلم “أسد”، الذي يمثل عودته إلى السينما بعد غياب استمر ثلاث سنوات. الفيلم من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته إلى جانب رمضان كل من رزان جمّال، وعلي قاسم، وإسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، إلى جانب نخبة من الفنانين.