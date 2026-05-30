فخر لبناني في المحافل العالمية.. غبريال يارد يُكرَّم بجائزة الإنجاز مدى الحياة في زيورخ

دبي - فريق التحرير: أعلن مهرجان زيورخ السينمائي الدولي عن منح الموسيقار والمؤلف اللبناني-الفرنسي، غبريال يارد، جائزة “الإنجاز مدى الحياة”، تقديراً لمسيرته الموسيقية الاستثنائية وبصمته الخالدة في تاريخ هوليوود والسينما العالمية.

ومن المقرّر أن يتسلّم يارد هذه الجائزة الرفيعة، المتمثّلة في مجسّم “العين الذهبية”، خلال حفل غالا الموسيقى التصويرية الذي سيُقام في قاعة “تون هالي” العريقة بمدينة زيورخ في الأول من أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق، صرّحت ريتا غويتش، مديرة مهرجان زيورخ السينمائي، قائلة: “ينتمي غبريال يارد إلى عمالقة موسيقى الأفلام. وتتميّز أعماله باتساعها وعمقها الثقافي اللافت؛ بدءاً من الأفلام الأيقونية مثل The Lives of Others وBetty Blue، وصولاً إلى قصص الحب الملحمية مثل City of Angels وفيلم The English Patient الذي نال عنه جائزة الأوسكار.”

ويُعدّ غبريال يارد واحداً من أبرز المؤلفين الموسيقيين في العالم، إذ نجح على مدى عقود في صياغة الهوية الصوتية لعدد من أعظم التحف السينمائية.

وإلى جانب جائزة الأوسكار التي حصدها عام ١٩٩٧ عن موسيقى فيلم The English Patient، يزخر رصيده بالعديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة الغرامي، وجائزة البافتا البريطانية، وجائزة السيزار الفرنسية.

ويأتي هذا التكريم من مهرجان زيورخ السينمائي ليؤكّد مجدداً المكانة الرفيعة التي يحظى بها يارد كقيمة فنية عالمية عابرة للقارات، نجحت في مزج الأحاسيس الشرقية بالقوالب الأوركسترالية الغربية بعبقرية فريدة.