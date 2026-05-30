نجمة “الطائر الرفراف” أفرا ساراتش أوغلو تهرب من الصحافة بعد صور مدريد العاطفية

دبي - فريق التحرير: تصدّرت الممثلة التركية أفرا ساراتش أوغلو حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عودتها من العاصمة الإسبانية مدريد وسط ملاحقة من الصحفيين في المطار، الذين حاولوا الحصول منها على تعليق بشأن شائعات ارتباطها الجديدة.

وظهرت أفرا وهي تضع سماعات على أذنيها أثناء سيرها داخل المطار، متجاهلة أسئلة الصحافة بالكامل، حيث التزمت الصمت ولم تُدلِ بأي تصريح، رغم الإلحاح المتكرر لمعرفة حقيقة علاقتها برجل الأعمال التركي بويراز يوسما أوغلو، بعد انتشار صورة جمعتهما خلال تناولهما العشاء في مدريد.

هذا التجاهل زاد من فضول الجمهور، خاصة أن النجمة التركية تركت كل التساؤلات المتعلقة بعلاقتها الجديدة من دون أي إجابة، ما فتح الباب أمام المزيد من التكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، تعيش أفرا فترة مليئة بالتغييرات على الصعيد المهني أيضاً، بعد انسحابها من مسلسل “A.B.İ” أو “العائلة هي الامتحان”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم كينان إيميرزالي أوغلو.

ووفقاً للتقارير، فقد تم تصوير مشهد الوداع الأخير لشخصية المحامية “تشاغلا” التي تؤديها أفرا، على أن يكون ظهورها الأخير ضمن أحداث الحلقة السابعة عشرة، في خطوة وُصفت بالمفاجئة وغير المتوقعة لجمهور العمل.