بالصور: ابنة بن أفليك تدخل الطوارئ بصعوبة… ووالداها يرافقانها بقلق

دبي - فريق التحرير: اجتمع بن أفليك وجنيفر غارنر مجددًا، لكن هذه المرة من أجل ابنتهما الكبرى فيوليت، بعدما رافقاها إلى مركز للرعاية الطبية العاجلة في لوس أنجلوس إثر تعرضها لإصابة لم تُكشف تفاصيلها بعد.

وظهرت فيوليت، البالغة من العمر ٢٠ عامًا والطالبة في جامعة ييل، وهي تدخل إلى المركز الطبي بصعوبة، مستندة إلى والدَيها اللذين حرصا على مساعدتها. وأظهرت الصور بن أفليك وهو يحيط ابنته بذراعه، فيما كانت جنيفر غارنر تساعدهما للوصول إلى داخل المركز.

ورغم الموقف الصحي، بدا كل من أفليك وغارنر مبتسمين أثناء مرافقة ابنتهما، قبل أن تخرج لاحقًا وهي تستعين بعكازات للمشي.

ولم يكشف ممثلو أفليك أو غارنر حتى الآن عن طبيعة الإصابة التي تعرضت لها ابنتهما.

يُذكر أن بطلي فيلم “Daredevil” تزوجا عام ٢٠٠٥ قبل أن ينفصلا بعد عشر سنوات، ليُستكمل الطلاق رسميًا عام ٢٠١٨. وخلال زواجهما رزقا بثلاثة أبناء: فيوليت، سيرافينا وصامويل.