قلق على صحّة حياة الفهد.. ومنشور يثير ضجة واسعة

دبي - فريق التحرير: أثار الإعلامي والمذيع الكويتي عبد الرحمن الديّن حالة من القلق والتعاطف الواسع بين جمهور الممثلة القديرة حياة الفهد وذلك بعد نشره صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن دعاءً مؤثراً يطلب فيه الشفاء العاجل لها.
وقد تفاعل المتابعون بشكل كبير مع المنشور، حيث غصّت منصات التواصل بعبارات الدعاء والتمنيات بالصحة والعافية لـ “الفهد”، معبّرين عن تأثرهم الشديد ومخاوفهم على حالتها الصحية.
يُذكر أنّ الحالة الصحيّة لحياة الفهد، مرّت خلال الفترة الماضية بمراحل دقيقة، بعد تعرّضها لجلطتَين دماغيّتَين متتاليتَين، ما استدعى نقلها إلى العناية المركّزة وسفرها لاحقًا إلى بريطانيا لاستكمال العلاج، قبل أن تعود مؤخرًا إلى الكويت لمتابعة حالتها الصحيّة.
