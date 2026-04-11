معالجة عاجلة لبئرين مهجورتين في جدة لتعزيز السلامة العامة

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 11 أبريل 2026 11:27 صباحاً - باشر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ أعمال عاجلة لمعالجة وتأمين بئرين يدويتين مهجورتين في محافظة جدة، بعد رصدهما واعتبارهما مصدر خطر يهدد سلامة المارة وسكان المناطق المحيطة.

وجرت عمليات المعالجة بالتنسيق مع أمانة جدة وإدارة الدفاع المدني وعدد من الجهات المختصة، وفق اشتراطات فنية معتمدة، حيث تم ردم البئرين وإغلاقهما بالكامل، بما يضمن القضاء على المخاطر المحتملة وحماية الأرواح والممتلكات في الموقع.

وأكد المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، أن التعامل مع الآبار المهجورة يأتي ضمن أولويات العمل الميداني، في إطار منظومة متكاملة تستهدف الحفاظ على البيئة وتعزيز معايير السلامة العامة.

وأشار إلى أن الفرق المختصة تواصل جهودها لرصد مثل هذه المواقع الخطرة ومعالجتها بشكل فوري، منعًا لوقوع الحوادث، خاصة في المناطق السكنية أو القريبة من التجمعات البشرية.

ودعا المسؤول المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي آبار مكشوفة أو مهجورة عبر القنوات الرسمية، دعمًا للإجراءات الوقائية، بما يسهم في الحد من المخاطر وتحقيق بيئة أكثر أمانًا للجميع.