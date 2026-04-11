تكنولوجيا: تطبيق سبوتيفاي يتيح إيقاف محتوى الفيديو بسهولة عبر جميع الأجهزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد خدمة الموسيقى سبوتيفاي لإطلاق عناصر تحكم جديدة تتيح للمستخدمين إيقاف محتوى الفيديو بالكامل داخل التطبيق. ومن المقرر بدء طرح الميزة عالميًا خلال وقت لاحق من هذا الشهر، وستكون متاحة لجميع الحسابات بما في ذلك الحسابات المجانية.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الخيارات الجديدة من خلال الإعدادات ثم قسم Content and display، حيث تتوفر إمكانية تعطيل صور Canvas المتحركة، إضافة إلى مقاطع الفيديو المرتبطة بالموسيقى أو البودكاست.

وبعد اختيار الإعداد المفضل، يتم تطبيقه تلقائيًا عبر جميع الأجهزة، سواء الهاتف أو الحاسب أو الويب أو أجهزة التلفاز.

ورغم ذلك، سيستمر ظهور إعلانات الفيديو للمستخدمين على الخطة المجانية، إلى جانب بعض العناصر البصرية المشابهة لـCanvas داخل الإعلانات الصوتية.

وتوضح سبوتيفاي أن الهدف من هذه الخطوة هو منح المستخدمين مزيدًا من التحكم، خاصة مع تفضيل البعض تجربة الاستماع دون عناصر فيديو.

