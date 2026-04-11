انت الان تتابع خبر سروة عبد الواحد: أغلب الكتل الكردية ستصوت لصالح نزار ئاميدي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئيس كتلة الجيل الجديد النائب سروة عبد الواحد، إن "أغلب الكتل الكردية سوف تصوت لصالح نزار ئاميدي باستثناء 10 نواب ستصوت على مرشحهم مثنى أمين"، بحسب الوكالة الرسمية.
وتابعت أن "الديمقراطي الكردستاني غير موجود ولن يدخل الجلسة"، مبينة أن "الجيل الجديد سوف يصوت لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار ئاميدي".
